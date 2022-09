Boğazda oluşan gıcıklar, her zaman yaşanabilir. Eğer çözüm için bir bilginiz varsa hemen bunu durdurabilirsiniz. Boğazdaki gıcık neden olur, nasıl geçer? Boğazdaki gıcığa ne iyi gelir? Haydi hep birlikte bu soruların cevaplarına bir bakalım…

Boğazdaki Gıcık Neden Olur?

Öncelikle gıcık nedir bundan bahsedelim. Bazen boğazda biriken sıvı belli bir süre sonra gıcığa, oradan da kuru öksürüğe sebep olur. Bu durum zaman içerisinde kişiyi oldukça rahatsız eder. Bu sebeple de gıcığın neden olduğunu bilmeniz gerekiyor. Gıcığın nedenleri:

Soğuk ya da kuru hava

Trafik dumanı ya da kimyasalların sebep olduğu hava kirliliği

Sigara dumanı

Farenjit

Soğuk algınlığı

Alerji

Asit reflü

Bu gibi durumlar boğazda gıcık hissi verebilir. Ya da çok küçük bir şey boğazınıza kaçmış olabilir. Bu zamanlarda hemen su içmelisiniz. Peki genel olarak boğazdaki gıcığa ne iyi gelir? Bir sonraki başlığa geçerek öğrenebilirsiniz.

Boğazdaki Gıcık Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Boğazdaki gıcık hissi nasıl geçer diye merak ettiğinizi biliyoruz. İşte şimdi size bütün detaylarıyla bu sorunun cevabını vereceğiz. Eğer böyle bir his varsa ve sizi rahatsız ediyorsa hemen şu yöntemleri uygulamalısınız:

Bol bol su için

Zerdeçal: Antimikrobiyal özellik gösteren bu besin, gıcığınızı durduracaktır.

Antimikrobiyal özellik gösteren bu besin, gıcığınızı durduracaktır. Zencefil: Solunum yollarını rahatlatan zencefili de kullanabilirsiniz. Hemen tükettiğiniz durumlarda gıcığınız hafifleyecek ve tamamen geçecektir.

Solunum yollarını rahatlatan zencefili de kullanabilirsiniz. Hemen tükettiğiniz durumlarda gıcığınız hafifleyecek ve tamamen geçecektir. Tuzlu su gargarası: Gargara yaparak boğazınızı rahatlatabilirsiniz. Ama gargarayı da tuzlu su ile yapmanız gerekiyor.

Gargara yaparak boğazınızı rahatlatabilirsiniz. Ama gargarayı da tuzlu su ile yapmanız gerekiyor. Bitki çayları: Adaçayı, zencefil çayı, papatya çayı gibi boğaza iyi gelecek çayları tüketebilirsiniz. Bunları günde iki kere tükettiğinizde bile size çok iyi geldiğini fark edeceksiniz.

Adaçayı, zencefil çayı, papatya çayı gibi boğaza iyi gelecek çayları tüketebilirsiniz. Bunları günde iki kere tükettiğinizde bile size çok iyi geldiğini fark edeceksiniz. Pastiller: Boğaz pastilleri hem boğazınız gıcıklandığında hem de ağrıdığında başvurabileceğiniz en iyi yöntemlerden birisidir. Bu sayede kısa sürede sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Bu yöntemleri uygularsanız ve bu besinleri tüketirseniz çok kısa bir süre içerisinde gıcığınızın geçtiğini fark edeceksiniz. Bazen sadece tozdan ya da dumandan dolayı da gıcık tutabilir. Ama bu ortamlardan hemen uzaklaşırsanız da su içerek gıcığınızı geçirebilirsiniz.

Boğazdaki Gıcık Kaç Günde Geçer?

Boğazdaki gıcık hissi nasıl geçer artık biliyorsunuz. Buna ek olarak bir de boğazdaki gıcığın ortalama kaç günde geçeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Sizlere şunu söyleyelim: Boğazdaki gıcık aslında anlıktır. En fazla birkaç dakika süren bir durumdur. Ama bazen hastalıktan ya da ortamın havasızlığından kaynaklı bir gıcık oluşmuşsa geçmesi bir günü bulabilir. Eğer bu süre uzarsa mutlaka bir aile hekimine görünmenizi tavsiye ederiz. Hatta bazen gıcık durumu daha da ilerleyebilir ki nefes almada zorluğa ya da titreme gibi semptomlara da sebep olabilir. Böyle durumlarda çok ciddi bir hastalık söz konusudur, hemen teşhisi konmalı ve tedaviye başlanmalı.

Buna ek olarak, boğazdaki gıcık neden olur ve nasıl geçer sorularını cevaplamamızın ardından şunu da belirtmek isteriz: İlk yapmanız gereken şey her zaman su içmek olsun. Çünkü su, rahatlıkla ulaşabileceğiniz ve her zaman yanınızda bulunması gereken bir şeydir. Böylece gıcığı hafifletebilirsiniz hatta durdurabilirsiniz. O yüzden buna dikkat ederek yanınızda her zaman bir su şişesi bulundurmak sizin için iyi olacaktır. Boğazınızı kuru bırakmamaya çalışın.