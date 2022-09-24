Boğaz Yanması Neden Olur, Nasıl Geçer? Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir?

Fakat bazı kişilerde ise ilaç tedavisine ihtiyaç duyulabilmektedir. Öksürük ve boğaz yanması bakteriyel enfeksiyon hastalıkları ile birlikte kendini gösterene belirtilerdir. Bu belirtilere kaşıntı, boğaz ağrısı, yutmada güçlük gibi durumlar da eşlik edebilmektedir.

Ateş ve halsizlik de oldukça sık karşılan yan belirtiler arasında yer almaktadır. Boğaz yanmasına eşlik eden diğer belirtiler ise kulak ağrısı, boğaz şişliği ve ağız kokusu olabilmektedir. Enfeksiyon hastalıklarının dışında mideden kaynaklanan boğaz yanmaları da oluşabilmektedir. Özellikle reflü bu duruma çok sık neden olmaktadır. Pek, boğaz yanması neden olur, boğaz yanması nasıl geçer? Tüm detaylar…

Boğaz Yanması Neden Olur?

Günlük hayatı olumsuz anlamda etkileyen durumlardan biri olan boğaz yanması, birçok farklı hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Virüs ve bakteri kaynaklı olabildiği gibi bazen de midede bulunan rahatsızlıklardan kaynaklanabildiği gözlemlenmektedir. Boğaz yanmasına neden olan durumlar arasında şunlar yer almaktadır:

Grip

Soğuk algınlığı

Farenjit

Bademcik iltihabı

Zatürre

Bronşit

Larenjit

Reflü

Yanan ağız sendromu

Alerjik reaksiyonlar

Sinüzit

Özofajit

Alerjik rinit

Boğaz Yanması Nasıl Geçer?

Bazı kişilerde boğaz yanması ile birlikte aşırı tahriş oluşmaktadır. Bu tahriş oldukça rahatsız edici bir hale gelmekte ve kişiler bu durumun çözümünü aramaktadır. Yanma hissiyatına eşlik eden diğer belirtiler ile birlikte neden kaynaklandığı bulunmakta ve buna uygun bir tedavi gerçekleştirilmektedir. Neden kaynaklandığı bulunarak tedavi gerçekleştirildiğinde yanma hissi de iyileşmektedir.

Öncelikle bu durumda mutlaka uzman bir hekime danışılması ve buna uygun bir tedavi başlatılması gerekmektedir. Tedavi amacı ile verilen ilaçların doğru bir şekilde kullanılması iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Bununla birlikte evde uygulanabilecek olan bazı doğal yöntemler ile birlikte boğaz yanma hafifletilebilmektedir. Bu sorunu yaşayan kişiler tarafından boğaz yanmasına ne iyi gelir sorusu sıkça merak edilmektedir.

Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir?

İlk olarak neden kaynaklı olduğuna bakılması gerekmektedir. Çünkü neden kaynaklandığına bağlı olarak iyi gelen şeyler değişim gösterebilmektedir. Eğer yanmaya öksürük ve ağrı eşlik ediyor ise şunlar uygulanabilmektedir:

Tuzlu su ile gargara yapmak

Çok sıcak ve çok soğuk içecekleri içmemek

Aşırı acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak

Bazı bitki çaylarını tüketmek

Bazı kişilerde boğaz yanması mideden dolayı oluşabilmektedir. Özellikle reflü nedeniyle çok sık meydana geldiği bilinmektedir. Bunun için uygulanabilecek şeyler arasında ise şunlar bulunmaktadır:

Vücudu sıkan kıyafetlerden kaçınmak

Aşırı yağlı besinler tüketmemek

Yatarken yastığı yüksek pozisyonda konumlandırmak

Kola ve kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durmak

Boğaz Yanması Neyin Belirtisi?

Boğazda oluşan yanma hissi enfeksiyon veya mide kaynaklı olabilmektedir. Bu bölgede bulunan enfeksiyonlar zamanla çoğalarak kişiyi rahatsız etmekte ve öksürmesine, ateşinin yükselmesine de neden olmaktadır. Ayrıca mide asitleri yine bu yanma hissine neden olan durumlar arasındadır. Birçok kişinin yaşadığı reflü sorunu boğazı tahriş edebilmekte ve yanma hissini ortaya çıkarabilmektedir. Boğaz yanması kaç günde geçer sorusu da kişilerin aklını kurcalayan sorular arasında yer almaktadır.

Boğaz Yanması Kaç Günde Geçer?

Bu süre net bir şekilde verilememektedir. Çünkü her bireyde farklı nedenlerden dolayı boğaz yanması oluşabilmektedir. Süre kişinin durumuna, sorunun neden kaynaklandığına göre farklı olmaktadır.