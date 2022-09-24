Ancak bunu yanı sıra evde uygulanabilecek yöntemlerin de olduğu bilinmektedir. Beslenme düzenine dikkat edilmesi ve bazı bitki çaylarının tüketilmesi de iltihabın iyileşme sürecine yardımcı olabilmektedir. Bundan dolayı pek çok kişi tarafından evde boğaz iltihabı tedavisi, boğaz iltihabına iyi gelen çaylar araştırılmaktadır.

Boğaz İltihabı En Hızlı Nasıl Geçer?

Kış aylarında daha sık görülen boğaz iltihabı, evde uygulanabilecek yöntemlerin yanı sıra uzman bir hekimin verdiği öneriler ile de hızlı bir şekilde iyileşebilmektedir. Bu dönemde kişinin kendisine oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Dinlenmesi ve beslenme düzenine önem göstermesi önerilenler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bol sıvı tüketmesi gerekmektedir. Aynı zamanda tuzlu su ile yapılan gargara boğaz yer alan acının hafiflemesine neden olabilmektedir. Buna ek olarak gerekli olan bitki çaylarının tüketilmesi de fayda sağlamaktadır. Doktor tarafından verilen ilaçların doğru ve düzenli kullanımı da iyileşmeyi hızlandırmaktadır.

Evde Boğaz İltihabı Tedavisi

Evde boğaz iltihabı tedavisi bazı bitki çaylarının ve bazı besinlerin tüketilmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Bu besinlerin tüketimi ile birlikte kişi kendini daha iyi hissedebilmektedir. Tavuk suyu çorba, kuşburnu çayı, nane limon çayları oldukça faydalıdır. Bunların tüketilmesi ile boğaz iltihabı daha çabuk bir şekilde iyileşebilmektedir. Boğaz iltihabına iyi gelen çaylar oldukça sık kullanılmaktadır.

Tuzlu su gargarası da evde yapılması gereken öneriler arasında yer almaktadır. Gargara boğazda bulunan ve istenmeyen mikropların ölmesine yardımcı olabilmektedir. Bu gargaranın gün içerisinde birkaç defa 30 saniye boyunca yapılması önerilmektedir.

Boğaz İltihabına İyi Gelen Çaylar

Soğuk havalar ile çoğalan boğaz iltihabı evde uygulanabilecek doğal yöntemler ile de iyileşme gösterebilmektedir. Bazı çayların iyileşme süresini hızlandırdığı gözlemlenmektedir. Bu çaylar arasında şunlar yer almaktadır:

Kekik, bal ve limon çayı

Papatya çayı

Zerdeçal ve yeşil çay

Adaçayı

Nane limon çayı

Nar kabuğunun sıcak su ile demlenmesi

Bitki çaylarına karanfil atılması

Meyan kökü çayı

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Bitkiler

Adaçayı, nane çayı, nar kabuğu, karanfil, meyan kökü gibi bitkilerin boğaz iltihabı için oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. İltihaba iyi gelen bitkilerin doğru bir şekilde demlenmesi ve doğru bir şekilde tüketilmesi ile birlikte iyileşme hızlı bir hale getirilmektedir. Boğaz iltihabına iyi gelen bitkiler pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Bu bitkilerin uzman bir hekime danışılarak kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda alerjisi olmayan kişileri tüketmesi önerilmektedir. Böylelikle herhangi bir sorun oluşmadan kullanım sağlanabilmektedir. Bir diğer merak edilen konulardan biri ise boğaz iltihabına iyi gelen meyveler olarak tanımlanmaktadır.

Boğaz İltihabına İyi Gelen Meyveler

Vitamin deposu olan meyvelerin boğaz iltihabı yaşanırken mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bu meyveler ile iyileşme süreci kısalabilmektedir. Özellikle nar ve muz oldukça büyük önem verilmesi önerilmektedir. Nar, enfeksiyonlar ile savaşmaktadır. Düzenli olarak nar suyunun içilmesi ile birlikte iltihaplanma azaltılmaktadır. Muz ise boğaz ağrısı esnasında zorlanmadan kolayca tüketilebilmektedir. İçerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir etki yarattığı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte sebze tüketilmesine de özen gösterilmesi gerekmektedir.