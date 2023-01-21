Boğarak öldürüp bazanın altında sakladılar!

Bursa'da, Gemlik'in Kumla Mahallesi'nde bulunan bir sitede, 3 ay önce ev kiraladığı öğrenilen Galip Bayram'ın (54), evine ihbar üzerine polis tarafından girildi. Maktulün cansız bedeni, dairenin salonunda yer alan bazanın içinde bulundu.

İHA'da yer alan habere göre 26 yaşında olduğu öğrenilen zanlılardan E.A.'nın, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne itirafı üzerine cinayet ortaya çıktı.

Olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, cenaze kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

E.A. ifadesinde tuvaletten döndüğünde, K.D.'nin maktulü boğduğunu gördüğünü engel olamadığını söyledi. Ardından da, ertesi gün suçu itiraf ettiğini dile getirdi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Maktulün ikamet adresinin İnegöl olduğu öğrenilirken, zanlılardan 21 yaşındaki K.D. ise Eskişehir'de yakalandı.