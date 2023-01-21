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Boğarak öldürdükleri kişiyi bazanın altında sakladılar!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, sahil bölgesinde bulunan sitede yabancı uyruklu iki kişi, 54 yaşındaki Galip Bayram isimli vatandaşı boğarak öldürüp bazanın altına sakladı. Olay, zanlılardan birinin itirafıyla aydınlandı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 21.01.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
DEHŞET | Son dakika haberler: Boğarak öldürdükleri kişiyi bazanın altında sakladılar! - Güncel Bursa haberleri
Boğarak öldürüp bazanın altında sakladılar!
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İHA

Bursa'da, Gemlik'in Kumla Mahallesi'nde bulunan bir sitede, 3 ay önce ev kiraladığı öğrenilen Galip Bayram'ın (54), evine ihbar üzerine polis tarafından girildi. Maktulün cansız bedeni, dairenin salonunda yer alan bazanın içinde bulundu.

DEHŞETİ İTİRAF ETTİ, ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre 26 yaşında olduğu öğrenilen zanlılardan E.A.'nın, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne itirafı üzerine cinayet ortaya çıktı.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, cenaze kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DİĞER ZANLI DA YAKALANDI

Maktulün ikamet adresinin İnegöl olduğu öğrenilirken, zanlılardan 21 yaşındaki K.D. ise Eskişehir'de yakalandı.

"BOĞDUĞUNU GÖRDÜM ENGEL OLAMADIM" DEDİ

E.A. ifadesinde tuvaletten döndüğünde, K.D.'nin maktulü boğduğunu gördüğünü engel olamadığını söyledi. Ardından da, ertesi gün suçu itiraf ettiğini dile getirdi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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