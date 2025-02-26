Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı heyeti, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Bodrum Kaymakamlığı'nda "Sıfır Atık" toplantısı düzenlenerek sunum yapıldı.

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Bakanlık tarafından Bodrum ilçesinin "Sıfır Atık" çalışmalarında pilot bölge seçildiği duyurulan toplantıda ilçenin doğal, tarihi ve kültürel özellikleriyle önemli bir bölge olduğu belirtilerek burada yapılacak çalışmaların önemsendiği ifade edildi. Bodrum ilçesi ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda Sıfır Atık projelerinin belediye kapsamında önemine de değinildi. Bodrum Belediyesinin 2021 yılında almış olduğu temel seviye "Sıfır Atık Belgesi"nin bulunmasının yapılacak çalışmalar kapsamında olumlu bir başlangıç olduğunun da altı çizildi.

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Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulma yöntemi hakkında bilgi paylaşımlarının yapıldığı toplantıda il müdürlüğü ile belediyenin ortak çalışmalar yapmasının gerekliliği vurgulandı. Atık konusundaki sıkıntıları gidermek üzere iş birliğiyle etkili sonuçlar elde edileceği de toplantı çıktıları arasında yer aldı.

Bodrum'un coğrafi, demografik ve ekonomik yapısına uygun projelerin belirlenmesi için çalışmalar başlatılacak. Çalışmalarda özellikle yaz nüfusu göz önünde bulundurulacak olup Bodrum'un pilot ilçe olması sebebiyle çalışmalar hızlanacak.

Toplantıya Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Sıfır Atık Uygulamaları Daire Başkanı Okan Bahrioğlu, İl Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, İl Müdür Yardımcısı Adem Konuk, Çevre İzinleri Şube Müdürü Dr. Havser Ertem Vaizoğullar, Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürü K. Aybüke Coşar, Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanlığından Çevre Mühendisi Zeynep Sayaroğlu Karaboğa, Döngüsel Ekonomi ve Atık İşleme Dairesi Başkanlığından Çevre Mühendisi Emel Erginöz, ilgili kurum amirleri ve Bodrum Belediyesinden ilgili kurum müdürleri katıldı.