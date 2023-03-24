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Bodrum Marmaris Arası Kaç Km?

Bodrum ve Marmaris’te Muğla’nın ünlü ilçelerindendir. Eşsiz kumsalları ve doğayla bütünleşen atmosferiyle bu iki ilçe de yaz turizmi açısından oldukça popülerdir. İki ilçe arasında ufak bir seyahat planı yapan kişiler Bodrum ve Marmaris ilçesinin kaç kilometre olduğunu merak etmektedir. Elbette ki ilçeler arasındaki yol mesafeleri şehirlerarası kadar fazla değildir. Bodrum ve Marmaris arası 163 kilometredir.

Bodrum Marmaris Arası Kaç Saat?

Yolculuk hazırlıklarımızı yönlendiren önemli detaylardan biri de kalkış ve varış saatleridir. Eğer otelde ya da tatil köyünde kalacaksak rezervasyonlarımızı varış saatlerimize göre yaparız. Bodrum Marmaris arasının kaç saat olduğu kullandığınız taşıta göre değişmektedir. İki ilçe arası arabayla 2 saat 4 dakika sürmektedir. Otobüsle ise Bodrum Marmaris arası 3 saat 2 dakikadır. İkisi de Muğla ilimize bağlı ilçeler olduğundan ve yakın konumlarda bulunduğundan dolayı doğrudan ulaşım imkânına sahip değildir.

Marmaris Bodrum Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Marmaris Bodrum arası seyahatte tercih edilebilecek en doğru seçim araçla ulaşımdır. Özellikle küçük çocuklu aileler için özel araçlar çoğu zaman kurtarıcıdır. Yaz aylarında trafik yoğunluğu yönünden bu iki ilçe de artış yaşamaktadır. Marmaris Bodrum arası arabayla 2 saat 4 dakikadır.

Marmaris Bodrum Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Belli yol rotasyonuna sahip olan otobüsler bölgeye ulaşım için en az araçlar kadar tercih edilmektedir. İki ilçe için en uygun ulaşım karayolu ulaşımı olduğundan dolayı Marmaris ve Bodrum arası sefer düzenleyen birçok otobüs firması bulunmaktadır. Otobüs firmalarının ulaşım yönünden kendilerine ait saat aralıkları vardır. Bu sebeple varış saatleri firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Marmaris Bodrum arası otobüsle ortalama 3 saat 2 dakika kadar sürmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk