Bodrum FK'da Kenan Özer'le yollar ayrıldı

Bodrum FK, 37 yaşındaki oyuncu Kenan Özer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımızın formasını giydiği 2022/2023 sezonundan bu yana hem sahada hem de saha dışındaki duruşu, karakteri, liderliği ve yetenekleriyle takımımıza değerli katkılarda bulunan Kenan Özer’e kariyerinin devamında gönülden başarılar dileriz" denildi.

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