Bodrum FK: 2 - Teksüt Bandırmaspor: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Teksüt Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.
Giriş: 22.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:00
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi. Maçın 2. dakikasında 1-0 geriye düşen Bodrum FK, 79 ve 85'te bulduğu gollerle Bandırmaspor'u 2-1 yendi.
Bodrumspor'un galibiyet golleri Haqi Osman ile Celal Dumanlı'dan geldi. Bandırmaspor'un tek sayısını ise Moussa Kalilou Djitte kaydetti.
Bu sonuçla Bodrum FK puanını 17'ye yükseltirken, Bandırmaspor 16 puanda kaldı.