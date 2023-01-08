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Bodrum'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 08.01.2023 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi'nde S.K'nin evinde sigara üretip satış yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 sanayi tipi sigara sarma makinesi, 6 hava kompresörü, 19 bin 500 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 369 bin 600 boş makaron, 1112 TAPDK bandrolü, 80 kilogram açık tütün, 18 kilogram paket tütün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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