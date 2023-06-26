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Bodrum'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Bodrum'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Giriş: 26.06.2023 - 04:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrum'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Bodrum'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
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AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bodrum ilçesinde "fuhuş, fuhşa aracılık, zorlama, yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 19 kadın kurtarıldı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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