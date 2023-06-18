Böcek ilacı faciasında anne ve kızına veda!

AA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda yaşanan zehirlenme olayında hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi. AA'da yer alan habere göre anne Türkan Sabancılar (39) ve kızı Elif Sude Sabancılar'ın (10) cenazeleri öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Böcek ilacından etkilenerek hastanedeki tedavileri tamamlanan baba Veysel Sabancılar ve kızı Nisa Sabancılar'a cenaze töreninde sağlık görevlileri eşlik etti. Törene, Sabancılar ailesinin yakınları ve komşuları katıldı. YENİDEN ÖLÇÜM YAPILDI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de, tamamen boşaltılan apartmandaki kimyasal madde oranını belirlemeye yönelik bugün de cihazlarla ölçüm yaptı.

Ölçüm sırasında KBRN ekiplerinin sağlık sorunu yaşama riskine karşı Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil ve polis ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Özel kıyafet ve ekipmanlarla apartmana giren ekipler, ölçüm işlemlerinin tamamlanmasından sonra binadan ayrıldı. Apartmandaki kimyasal madde oranının hala yüksek olması nedeniyle, ölçüm çalışmalarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU? Keçiören'de 16 Haziran Cuma günü baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle ihbarda bulunan ailenin adresine sağlık ekipleri yönlendirilmişti. İki kişinin hayatını kaybettiği olayda, zehirlenme belirtisi gösteren 10 kişi de tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ilaçlama firması çalışanı iki kişi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklanmıştı.