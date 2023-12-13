Böbrekler, gözler, kulaklar ve daha fazlası: Neden bir yedeğimiz var?

NEDEN ORGANLARIMIZIN YEDEKLERİ VAR?

Böbrekler, vücudumuzun atık ürünlerini filtreleyen ve kandaki elektrolit dengesini düzenleyen organlardır. Her insanda iki böbrek bulunur. Böbreklerden biri hasar görürse veya işlevini yitirirse, diğer böbrek vücudun ihtiyacını karşılayabilir. Ancak, her iki böbrek de hasar görürse, diyaliz veya böbrek nakli gibi tedavilere ihtiyaç duyulabilir.

Gözler, görmemizi sağlayan organlardır. Her insanda iki göz bulunur. Bir göz hasar görürse veya işlevini yitirirse, diğer göz görmeyi sürdürebilir. Ancak, her iki göz de hasar görürse, körlükle sonuçlanabilir.

Kulaklar, duymamızı ve dengemizi sağlayan organlardır. Her insanda iki kulak bulunur. Bir kulak hasar görürse veya işlevini yitirirse, diğer kulak duymayı ve dengeyi sürdürebilir. Ancak, her iki kulak da hasar görürse, işitme kaybı veya denge sorunlarıyla sonuçlanabilir.