Böbrek taşı, böbreğin süzdüğü idrarın toplandığı ve vücut dışına doğru atıldığı kanalların içinde oluşan mineral içerikli partiküllerin farklı nedenlerle birleşmesi ve büyümesi sonrasında oluşan sert bileşikler olarak tanımlanıyor.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Omurganın her iki tarafında fasulyeye benzer şekli olan böbrekler atık ürünleri kandan uzaklaştırmakla görevlidir. Temizlenen kan daha sonra vücuda geri aktarılırken atık ürünler idrar yoluyla vücuttan atılır. Kanın temizlenmesi esnasında mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular böbrek taşlarını oluşturur. Renal lithiasis veya nefrolitiyazis denilen böbrek taşları tek böbrekte oluşabileceği gibi her iki böbrekte de görülebilir. Kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görülen böbrek taşı hastalığı bir kez tedavi edilse bile tekrarlayabilir. Her yaşta görülebilmekle beraber 30'lu yaşlardaki bireylerde daha çok görülmektedir. Böbrek taşları tedavi edilmemesi durumunda böbrek kanallarının tıkanmasına yol açar ve bu da böbrek içerisinde basınç artışına neden olarak şiddetli ağrı ile birlikte organın fonksiyonlarında bozulmalara sebebiyet verir. Bu nedenle böbrek taşı olan bireyler, ağrıları olmasa bile mutlaka tedavi olmalıdır.

BÖBREK TAŞI NEDEN OLUR?

Böbrek taşı oluşumunun nedeni tam olarak bilinemese de hastalık riskini artıran bazı nedenler bulunuyor. Ailesinde böbrek taşı hastalığı olanlarda hastalığın görülme riski daha yüksektir. Diğer başlıca etkenler şunlardır:

- Obezite,

- Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları,

- Daha önce böbrek taşı sorunu geçirmiş olmak,

- Yetersiz fiziksel aktivite,

- Doğumsal böbrek anomalileri,

- Böbreklerde herhangi başka bir hastalığın bulunması,

- Kronik bağırsak problemleri,

- Gut hastalığı

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ

- Kaburgaların altında, yan ve arkada şiddetli ağrı,

- Alt karın ve kasıktan yayılan ağrı,

- Dalgalar halinde gelen ve yoğunluğu artan/azalan ağrı,

- İdrar yaparken ağrı,

- Pembe, kırmızı veya kahverengi idrar,

- Bulanık veya kötü kokulu idrar,

- Mide bulantısı ve kusma,

- Normalden daha sık idrara çıkma,

- Bir enfeksiyon varsa ateş ve titreme,

- Küçük miktarlarda idrar

BÖBREK TAŞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Böbrek taşı tedavisi taşın bulunduğu bölge, büyüklüğü ve tipine göre farklılık gösterebilmektedir. Böbrek taşlarının birçoğu özellikle 4 mm. ’den daha küçük olanlar idrar yolu ile kendi kendine vücuttan atılabilirler. Ancak küçük böbrek taşları da şiddetli ağrılara neden olabilir. 4 mm.'den küçük olan böbrek taşları için evde su tedavisi uygulanabilir. Günde 2 - 3 litre su içmek, üriner sistemin yıkanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca ilaç tedavisi de oldukça önemlidir. İdrar yollarından geçemeyecek büyüklükteki taşlar için ise; Ses dalgaları ile böbrek taşının kırılması (SWL), Üreteroskopi (Retrograd İntrarenal Cerrahi-RİRC), Perkütan Nefrolitotomi (PNL), Açık böbrek taşı ameliyatı, Hiperparatiroidi ameliyatı.