Böbrekler vücutta bulunan kandaki atık maddelerin süzülmesini sağlayarak idrar kanalları yoluyla dışarı atılmasına sahip bir fonksiyonel özelliği vardır. Böbrek ağrısına neden olan hastalıklar veya enfeksiyonlar belli zaman sonra böbreğin işlevinin bozulmasına ve bunun sonucunda ağrı olmasına etki eder.

Böbrek ağrısı nedenleri nelerdir?

Böbrek ağrısı; böbreklerin normal işlevini yerine getirememesi sonucunda bazı hastalıklar veya enfeksiyonlar nedeni ile buna tepki vermesidir. Böbrekler vücutta bulunan kandaki atık maddelerin süzülmesini sağlayarak idrar kanalları yoluyla dışarı atılmasına sahip bir fonksiyonel özelliği vardır. Bu sayede kanın temizlenmesi sağlanmış olur.

Böbrek ağrısına neden olan hastalıklar veya enfeksiyonlar belli zaman sonra böbreğin işlevinin bozulmasına ve bunun sonucunda ağrı olmasına etki eder. Böbreklerde oluşan ağrılar genelde sık olmaz ara ara ama şiddetli olarak baş gösterir.

Böbrek ağrısı nedenleri:

İdrar yolları enfeksiyonları: İdrar yollarında bir bakteri nedeniyle oluşabilecek her türlü enfeksiyon böbreklerde iltihaplanmaya neden olarak ağrı yapabilmektedir. Bu enfeksiyon tedavi edilmek suretiyle iyileşme sağlanabilmektedir. Ancak tedavi olmadığı takdirde daha büyük böbrek hastalığını tetikler.

Böbrekler Taş Oluşması: Böbreklerde taş oluşması ciddi bir hastalıktır. Ancak böbreğin varlığı ağrı sebebi değildir; taşların idrar kanalına doğru hareket etmesi sonucunda ağrı oluşmaya başlar. Bu hareketlenmelerin sık olması şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Böbrek taşları günümüzde teknolojik tıbbi yöntemlerle kırılarak dışarı atılması sağlanmaktadır.

Piyeolonefrit(böbrek enfeksiyonu): Böbreklerde ortaya çıkan bir enfeksiyon sonucunda mesane ve idrar yolunda oluşabilen bir rahatsızlıktır. Ve iltihaplanma sonucunda ağrıya neden olur. Bazı antibiyotikler sayesinde iyileşmesi sağlanarak ağrılar sona ermektedir.

Polikistik Böbrek Hastalığı: Böbreklerde oluşan içi suya benzer bir sıvı ile dolu olan kistlerdir. Bu kistler kanser riski taşımaz. Ancak ağrılara neden olabilmektedir. Bu kistler sonucunda bazı komplikasyonlar oluşur bunlar yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliğidir.

At Nalı Şeklinde Böbrek: Normal böbrek iki tanedir. Ancak bazı olağan dışı olarak birbirine yapışık at nalını andıran şekilde böbreklere sahip olma ihtimali de vardır. Bunlar normalde pek sorun oluşturmazlar. Ancak nadiren de olsa ağrı ve tıkanıklık olma ihtimali yaratabilirler.

Arteriyoskleroz (Damar Sertleşmesi): Kalpten diğer organlara oksijen ve gerekli olan besinleri taşıyan atardamarla; esnek bir yapıya sahiptirler.Bu damarların sertleşmesinden böbreklerde etkilenebilmekte ve bu da böbreklere olan kan akışını engellemektedir. Bu nedenden ötürü ağrı olma ihtimali yüksektir.

Diğer nedenler de; Böbrek kanseri, böbrek büyümesi ve böbreklerde kanama oluşması böbrek ağrılarına neden olabilmektedir.