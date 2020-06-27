Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için ligde kalan maçlar beklenirken, siyah-beyazlı idareciler, kiralık olarak forma giyen Diaby ve Boateng konusunda ise temkinli hareket etmek istiyor. Devre arasında Beşiktaş'a gelen ve 10 maçta 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak olan 33 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 8 maçta oynarken, bu mücadelelerin 2'sinde 45 dakikadan az sahada kaldı. Kalan 5 maçın en az 4'ünde 45 dakika ya da daha fazla oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Boateng konusunda yönetim temkinli olmaktan yana. Önümüzdeki sezonun planlamasında Boateng'i kadroda düşünen Sergen Yalçın'la konuyu görüşen Beşiktaşlı idareciler, bu futbolcuyla da sezon sonuna doğru tekrar masaya oturacak. Sözleşmenin otomatik olarak yenilenmesini istemeyen yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da sözleşme detaylarını görüştü ve bu doğrultuda hareket edilmesini istedi. Siyah-beyazlı yönetim, Boateng'e sezon sonunda yeni bir sözleşme teklif edecek ve maaş indirimine gitmesini isteyecek. Boateng'in kabul etmemesi halinde ise yollar ayrılacak.
DIABY İÇİN SON SÖZ SERGEN YALÇIN'IN
Denizlispor ve Konyaspor maçlarında fileleri havalandıran, oynadığı futbolla alkış alan Abdoulay Diaby konusunda son söz Sergen Yalçın'ın. Kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcu için, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda girişimde bulunulacak.
Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve sezon başından bu yana en fazla eleştirilen isimlerden olan Abdoulay Diaby, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırırken, oynadığı futbolla alkış aldı. Göreve geldiği günden bu yana Diaby'ye daha fazla şans vererek bu oyuncuyu kullanmak isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, önümüzdeki 5 haftada da Malili futbolcudan yararlanmak istiyor. Sezon sonunda Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Diaby için Teknik Direktör Sergen Yalçın'la görüşme yapacak olan Beşiktaş Yönetimi, bu futbolcu hakkındaki rapor doğrultusunda harekete geçecek. Yalçın, Diaby'nin kalması yönünde istekte bulunursa, bu futbolcunun bonservisinin alınması için Sporting Lizbon'un kapısını çalacak olan siyah-beyazlı idareciler, oyuncuyu da yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışacak. Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sezonda Diaby için ayırdığı bütçenin en fazla 750 bin Euro olduğu öğrenildi.
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