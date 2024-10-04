BMC Power’dan ilk sevkiyat

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BMC’nin Ankara’daki yerleşkesinde inşaatı devam eden BMC Power fabrikasında ilk üretimler gerçekleştirildi.

BMC Power'ın Ankara fabrikasındaki montaj hattında üretimleri tamamlanan; 1500 Beygir güce sahip BATU, 1000 Beygir güce sahip UTKU güç grubuna ait transmisyon ve motorlar geliştirme testlerinin devam ettiği Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki test merkezine sevk edildi.

Bu sevkiyatta envantere girmiş ilk yerli motor TUNA’dan 2 adedi de birlik ve fabrika seviyesi bakım eğitimlerinde kullanılmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmek üzere BMC Otomotiv’in İzmir fabrikasına gönderildi.

REKLAM BMC Power'ın üretim için yeni makine kurulumlarının ve ofis alanı inşaatının devam ettiği Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) bulunan yerleşkesinde şu an itibarıyla farklı bölümlerden 100’ün üzerinde personel çalışmaya başlamış bulunuyor. Projelerin güç ve aktarma teknolojilerini Türk mühendisliğiyle üreten BMC Power, Türkiye’nin küresel savunma sanayindeki rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor. 2023 yılının Nisan ayında temeli atılan BMC Power’ın Ankara’daki üretim kompleksinde ilk üretime başlanırken, tüm üretim tesislerinin devreye alınmasının da 2024 yılı sonunda gerçekleşmesi planlanıyor.