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BM, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için çağrı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla geçen sene uygulamaya konulan tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna’dan ihracatın başlaması gerektiğini aktardı.

Giriş: 21.06.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla geçen sene uygulamaya konulan tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna’dan ihracatın başlaması gerektiğini aktardı.

Rusya önümüzdeki ay anlaşmadan çekilebileceklerini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ihracatın ciddi bir şekilde düştüğünü, Ekim 2022’deki zirve olan 4,2 milyon metrik tondan geçen ay 1,3 milyon metrik tona kadar ihracatın düştüğünü kaydetti.

Guterres, gemilerin denetlenmesinin yavaşlamasından ve Ukrayna’daki limanlardan birinin anlaşma dışına alınmasından üzüntü duyduğunu aktardı.

BM’den yapılan açıklamada 17 Temmuz’da yenilenmesi beklenen anlaşmanın taraflarının bu “hayati anlaşmanın sürmesi için üzerine düşeni yapması gerektiği” vurgulandı.

Rusya lideri Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada anlaşmadan çekilebileceklerini söylemişti.

Anlaşma kapsamında Rusya’dan amonyak ticaretinin de yapılması öngörülüyordu, ancak bu hiç gerçekleşmedi.

Rusya, amonyak ticaretini gerçekleştirdiği limana açılan boru hattını Ukrayna’nın patlattığını iddia ederek anlaşmanın devamı için bu hattın tamir edilmesi şartını öne sürmüştü.

Rusya, geçen ay Ukrayna’nın Yuzhny/Pivdennyi Limanı’ndan tahıl ticaretini durdurmuş, önce boru hattının tamir edilmesini istemişti.

BM tarafından yapılan açıklamada Rusya ve Ukrayna için hasat zamanı yaklaşırken anlaşmanın daha da önem kazandığı vurgulandı.

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