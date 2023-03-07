AA

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Kadın, Barış ve Güvenlik" başlığıyla düzenlenen oturumda konuşan Bahous, 20 yıl önce kabul edilen 1325 nolu kararla cinsiyet eşitliği alanında tarihi bir adım atıldığını ancak kadın hakları alanında hala önemli eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Bahous, "Esasen bu kararın 20. yıl dönümü, kutlama yerine bir uyanış çağrısı olarak değerlendirilmeli." dedi.

"Kadının statüsünün" kuşatma altında olduğuna işaret eden Bahous, sosyal medya gibi teknolojik gelişimlerle beraber ortaya çıkan sorunların kadınları önemli boyutta etkilediğine dikkati çekti.

Bahous, Ukrayna'da savaşın birinci yılının ardından yerlerinden edilen 8 milyon Ukraynalının yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirterek, "Ukrayna'da tek çözüm kadınların da dahil edildiği bir barış." diye konuştu.

"RADİKAL DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"

Bahous, "Kadın hakları alanında radikal bir yön değişimine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kadın hakları alanında art arda toplantılar düzenlemek yerine somut adım atılması gerektiğine işaret eden Bahous, özellikle kadın örgütlerine gerekli kaynakların aktarımının önem taşıdığını kaydetti.

Fotoğraf: AA

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