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        Haberler BBC Diğer BM Genel Sekreteri: , küresel kaynama çağına girdik

        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınma çağının sona erdiğini, bunun yerine "küresel kaynama çağının" başladığını söyledi. Guterres, sıcaklık artışını sınırlamak ve iklim değişikliğinin zararlı sonuçlarından kaçınmak dünyaya acil önlem çağrısında bulundu.

        Giriş: 28.07.2023 - 07:43
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        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınma çağının sona erdiğini, bunun yerine “küresel kaynama çağının” başladığını söyledi. Guterres, sıcaklık artışını sınırlamak ve iklim değişikliğinin zararlı sonuçlarından kaçınmak için dünyaya acil önlem çağrısında bulundu.

        İklim değişikliğinin korkutucu bir gerçek olarak yaşandığını ve bunun sadece başlangıç olduğunu dile getiren BM Genel Sekreteri, fosil yakıt şirketlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapması gerektiğini vurguladı.

        Guterres, göz boyama taktiklerinin artık sona ermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

        BM Genel Sekreteri’nin kullandığı bu ifade uluslararası terminolojide “greenwashing” olarak biliniyor. Türkçe'ye “yeşil badana” ya da “yeşil aklama” olarak da çevrilmiş ifade, çevre konusunda yeşil olduğunu iddia eden büyük şirketlerin göz boyama taktiklerini tanımlıyor.

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        New York'taki basın toplantısında konuşan Guterres, G20 üyesi ülkelerin yeni ulusal emisyon azaltma hedeflerinin bir gereklilik olduğunu dile getirirken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri için elektrik üretiminde kömür kullanımını sona erdirmesini istedi, bunun için de 2030 yılına kadar inandırıcı planlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Guterres, küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için finans kuruluşlarına da rol düştüğünü belirtti ve fosil yakıtların kredilendirilmesini, sigortalanmasını ve yatırımlarını sonlandırarak yenilenebilir enerjiye yöneltmeleri gerektiğini söyledi.

        "Olabileceklerin en kötüsünü durdurabiliriz" diyen Guterres, sözlerine şöyle devam etti:

        "Ancak bunu yapmak için yakıcı sıcaklıklarla geçen bir yılı, yakıcı bir hırs yılına dönüştürmeli ve iklim eylemini hemen şimdi hızlandırmalıyız."

        'Tüm dünya için bir felaket'

        Guterres'e göre iklim değişikliğinin sonuçları oldukça açık ve hatta trajik:

        "Muson yağmurlarının sürüklediği çocuklar, alevlerden kaçan aileler. Yanıcı sıcaklıkta mahvolan işçiler. Kuzey Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'nın büyük bölgeleri için acımasız bir yaz. Tüm dünya için bir felaket."

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        'Temmuz ayı dünyanın en sıcak ayı olabilir'

        Bilim insanları Temmuz ayının, dünyanın en sıcak ayı olabileceğini söylüyor.

        Ayın bitmesine daha birkaç gün olmasına rağmen, bazı uzmanlar mevcut sıcaklıklar nedeniyle Temmuz ayının son 120 bin yılın en sıcak ayı olabileceğini düşünüyor.

        Bilim insanları, söz konusu ekstra ısınmanın çoğunlukla fosil yakıt kullanımıyla bağlantılı olduğunda hemfikirler.

        Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Direktörü Carlo Buontempo, Temmuz ayı sıcaklıklarının 1940'lara kadar uzanan kayıtlarla karşılaştırıldığında "olağanüstü" olduğunu söyledi.

        Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas ise "Dünya genelinde Temmuz ayında milyonlarca insanı etkileyen aşırı hava maalesef iklim değişikliğinin acımasız gerçeği ve geleceğin bir habercisi," diye konuştu.

        'BM Sekreteri için bile oldukça güçlü sözler'

        Esme Stallard | BBC İklim Muhabiri

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        BM Genel Sekreteri António Guterres, BM'nin başındaki bir lider olarak iklim değişikliği konusunda güçlü konuşmalar yapmasıyla tanınıyor.

        Ancak onun standartlarına göre bile, bugünkü yorumları son derece güçlüydü.

        Zaman zaman öfkelendiği görülüyordu. İklim değişikliğinin etkilerini bildikleri halde hükümetlerin emisyonlarını azaltma konusundaki eylemsizliğine öfkeliydi.

        Liderlerin kalplerine dokunarak, konuyu ele almak için daha fazla para talep ederken, "alevlerden kaçan aileleri düşünmeleri" için onlara çağrı yaptı.

        Şimdiye kadar daha zengin ülkeler iklim değişikliğinin etkilerinden nispeten korunmuş olsalar da Guterres, Avrupa ve ABD'nin bazı bölgelerinde yaşanan son bir aydaki sıcaklık dalgaları ve orman yangınlarının ülkeleri harekete geçirebileceğini umuyor olabilir.

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        #iklim değişikliği
        #küresel ısınma
        #BM
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