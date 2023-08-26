BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca Kıbrıs'a gidiyor

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği Sözcüsü Florencia Soto Nino, Avrupa-Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

BM Sözcüsü Soto Nino açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile ilgili bir duyurum var, kendisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmelerde bulunmak üzere 27-29 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs'ta olacak.

Görüşmelerin Kıbrıs meselesinde izlenecek yol ve sahadaki son gelişmeler üzerinde yoğunlaşması bekleniyor."