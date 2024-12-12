Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu BM Genel Kurulu'nda Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısı kabul edildi | Dış Haberler

        BM Genel Kurulu'nda Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısı kabul edildi

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de derhal kapsayıcı ve kalıcı ateşkes ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edilen karar tasarısını kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 03:48 Güncelleme: 12.12.2024 - 03:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM Genel Kurulu'nda Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısı kabul edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Filistin tarafından sunulan tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 "hayır" ve 13 "çekimser" oyuna karşı 158 "evet" oyuyla kabul edildi.

        AA'nın haberine göre; kararda, tarafların tutukladıkları kişilere ilişkin uluslararası hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirilmesi talep edilirken, bu kapsamda keyfi olarak tutuklananların ve alıkonulan cesetlerin bırakılması istendi.

        Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hayati öneme sahip temel hizmetlere ve insani yardıma derhal erişimlerinin sağlanması istenilen kararda, Filistinlilerin aç bırakılmasına yönelik her türlü çabanın reddedildiği ve insani yardımın tam, hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde, BM koordinasyonunda ve geniş ölçekli olarak Gazze Şeridi'ne girişi, tüm ihtiyaç sahibi Filistinli sivillere, özellikle kuşatma altındaki kuzey Gazze'de acil insani yardıma ihtiyaç duyan sivillere ulaştırılması talep edildi.

        REKLAM

        DERHAL ATEŞKES VE ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI İSTENDİ

        Kararda, sivillerin korunması gerektiğinin altı çizilirken, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2735 sayılı kararı uyarınca derhal kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, Filistinli mahkumların takası, öldürülen esirlerin kalıntılarının iadesi, Gazze'nin tüm bölgelerinde, kuzey de dahil olmak üzere Filistinli sivillerin evlerine ve mahallelerine dönüşü ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesinin "koşulsuz ve gecikmeksizin" uygulanması talep edildi.

        BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki insani müdahalenin temel taşı olduğu vurgulanan kararda, Ajans'ın görev alanını zayıflatmaya yönelik eylemler reddedildi. Genel Sekreter’in ve Ajans’ın tarafsızlık ilkesine uyum sağlama mekanizmalarına yönelik bağımsız inceleme tavsiyelerini uygulama taahhüdü memnuniyetle karşılanırken, tüm taraflar UNRWA’nın Genel Kurul tarafından verilen yetkisi uyarınca görevini tüm faaliyet alanlarında yerine getirmesini sağlamak için destek olmaya ve insani ilkeler ile uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırıldı.

        Hesap verilebilirliğin önemine işaret edilen kararda, bu bağlamda BM Genel Sekreterinin İnsan Hakları Yüksek Komiseri ile işbirliği içinde hesap verilebilirliğin uygulanmasına ilişkin yazılı öneriler sunması istendi.

        Kararda, Gazze Şeridi’nin Filistin Devleti’nin bir parçası olduğu ve iki devletli çözüm vizyonuna kararlı bağlılık yinelenirken, Gazze Şeridi’nde demografik veya toprak değişikliği girişimleri ile özellikle Gazze Şeridi’nin topraklarının küçültülmesine yönelik eylemler reddedildi.

        Gazze Şeridi’nin Batı Şeria ile Filistin Yönetimi altında birleştirilmesi gerektiğinin altı çizilen kararda, "Genel Sekreter’den, kararın uygulanmasına ilişkin yazılı bir değerlendirmeyi kararın kabulünden itibaren üç hafta içinde sunması talep edilir." denildi.

        Kararda, ayrıca Genel Sekreter’den, kararın kabulünden itibaren 60 gün içinde Gazze’nin kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarına yönelik bir değerlendirme, ihtilafın Gazze üzerindeki insani, sosyal ve ekonomik sonuçlarının ayrıntıları ve BM sisteminin Gazze’ye ilişkin çalışmalarının genel bir değerlendirmesi ile bu çalışmalar arasındaki koordinasyonu güçlendirme önerilerini içeren kapsamlı bir yazılı rapor sunması talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BM Genel Kurulu
        #Son dakika haberler
        #gazze
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da tarihi anlaşma
        Ankara'da tarihi anlaşma
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        İsrail Ordu muhabirinden itiraf
        İsrail Ordu muhabirinden itiraf
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Habertürk Anasayfa