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Haberler Dünya BM'den Senegal'deki çatışmalara kınama

BM'den Senagal'e itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Senegal'deki şiddet olaylarını kınadı ve tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Giriş: 02.06.2023 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
BM'den Senegal'deki çatışmalara kınama
HABERTURK.COM

Senegal mahkemesinin muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'yu gençleri suça sevk ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırması sonrası çıkan olaylarda 9 kişinin hayatını kaybetmesine Birleşmiş Milletler ve Batı Afrika Bölgesel Bloku'ndan tepki geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ülkede yaşanan şiddet olaylarını kınarken, tüm taraflı itidalli olmaya çağırdı.

Batı Afrika'nın ana bölgesel bloğu ECOWAS da Senegal'de güvenlik güçlerine ve mülklere yönelik şiddeti kınarken, durumun endişeyle takip edildiğini ifade etti.

Sonko, başkent Dakar'da dün görülen duruşmada tecavüz suçlamasından aklanmış, gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sonko'nun partisi PASTEF tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğu belirtilerek, parti destekçileri "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağrılmıştı.

Fotoğraf: AP

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