Yerli video platformu Blu TV özgün içeriklerini ücretsiz bir şekilde kullanıma sununca talep patlaması yaşadı. Blu TV resmi Twitter hesabından "Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle" açıklamasında bulundu.

BLU TV ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, BluTV’nin internet sitesine e-posta adreslerini girerek bir kod alacaklar. Bu kod ile de hafta sonu boyunca BluTV’deki tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler.

BLU TV'DE İZLENECEK YAPIMLAR NELER?

BluTV içerikleri arasında pek çok dikkat çekici yapım yer alıyor. Bunların başında BluTV orijinalleri geliyor. Masum, Alef, Saygı, Yarım Kalan Aşklar, Bozkır, Pavyon, Aynen Aynen, 7Yüz bu yapımlar arasında öne çıkıyor.

Aynı zamanda son dönemin dikkat çekici yerli filmleri de platformda yer alıyor. Sibel, İşe Yarar Bir Şey, Oray, Köksüz gibi beğeni kazanan yerli yapımlar, kısa sürece önce platformun izleyicilere sunduğu filmler arasına dâhil oldu. Kız Kardeşler, Ana Yurdu, Toz Bezi, Abluka, Tepenin Ardı, Kelebekler, Aidiyet, Saf, 13+ Cadı Üçlemesi gibi beğeni kazanmış yerli yapımlar da platformda yer alıyor.

Öte yandan Normal People, Euphoria ve Ramy gibi son dönemin çok konuşulan dizilerinden üçü de platformun içerik seçkisinde bulunuyor.