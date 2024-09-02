Bloomberg: Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu

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Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre Türkiye, BRICS'e resmen katılmak için başvuruda bulundu.

Gruba katılmaya yönelik başvuruların 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvede ele alınabileceği belirtildi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın adını taşıyan BRICS grubunda en büyük gelişmekte olan ekonomiler yer alıyor. Malezya, Tayland, Türkiye ile birlikte Azerbaycan'ın da BRICS'e katılmayı düşünen ülkeler arasında olduğu belirtildi.