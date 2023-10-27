Bloomberg HT özel tanıtımla duygulandırdı
Bloomberg HT Cumhuriyetimizin 100. yılını çok özel bir tanıtımla kutladı
Bloomberg HT, özel tanıtımla duygulandırdı... İzleyicileri gururlandıran ve yoğun hisler yaşatan tanıtım, nice fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin önemini, 100'üncü yılın coşkusunu bir kez daha vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sesiyle duygulandıran tanıtım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın gururunu tüm izleyicilere yaşattı.
İşte Bloomberg HT’nin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı özel tanıtımında yer alan o anlamlı sözler;
Hedefi bağımsızlık olan bir halk
Küllerinden milli mücadeleyle doğan bir ulus
Bu topraklara adanmış bir ömür
Nice büyük fedakârlıklarla kurulan bir vatan
Demokrasiyle gelen, özgürlüklere sahip çıkan nesiller, yeni yüz yılda cumhuriyeti daha da ileri taşıyacak…
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun!