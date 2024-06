Blonde Redhead İstanbul'a geliyor

30 yıllık kariyerleri boyunca indie rock, dream pop, shoegaze etkileriyle elektronik ve deneysel sesleri hatta zaman zaman yaylı çalgılar ile piyanoyu müziklerine entegre ederek kendi özgün tarzını oluşturan, 1993’te New York’ta bir araya gelerek kültürler ve müzik türleri arasındaki alışverişin en başarılı temsilcilerinden biri olan ve Vokalist Kazu Makino’nun güçlü sesi ile Simone ve Amedeo Pace kardeşlerin enstrumanlarının eşlik ettiği melankoli ve duygu dolu besteleriyle Blonde Redhead, hem yeni albümlerini hem de 30. yıllarını kutlamak için 8 Haziran akşamı “PSM Loves Summer by %100 Müzik” kapsamında sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz ve eşsiz anlar yaşatacak.

2014’ten bu yana ilk stüdyo albümlerini 2023’te yayımlayan, hem yeni albümlerini hem de 30. yıllarını kutlamak için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacacak olan Blonde Redhead, New York, Milano ve Toskana’da geçen beş yıllık bir dönemde yazılıp kaydedilen “Sit Down for Dinner”ı, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında İstanbul'da seslendirecek Blonde Redhead etkinliğinin sınırlı sayıdaki biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.