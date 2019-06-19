500 milyar dolarlık varlığı yöneten Blackstone'un kurucu ortaklarından ve CEO'su olan Stephen Schwarzman dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford Üniversitesi'ne 188 milyon dolarlık bağış yaptı. Söz konusu bağışla üniversite bünyesinde kurulacak Schwarzman Centre, müzikten tarihe geniş yelpazede birçok programı destekleyecek. Schwarzman Centre bünyesinde ayrıca Yapay Zekada Etik Enstitüsü de yer alacak.

'EN İDEAL YER'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Stephen Scwarzman "1000 yıla yakın bir süredir Oxford'da sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar Batı medeniyetinin merkezinde yer almıştır. Buradaki prensiplerin, günümüz dinamik dünyasına adapte edildiğinden emin olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Üniversiteden yapılan açıklamada ise kurulacak merkezde, insan olmanın tanımını değiştirecek potansiyele sahip olan yapay zekanın etkilerinin değerlendirileceği vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen World Wide Web'in mucidi olan Oxford Üniversitesi profesörü Tim Berners Lee de "Eğer yapay zekanın insanlığa katkıda bulunmasını istiyorsak, bunun etik sonuçlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Oxford zengin tarihiyle bunun için en ideal yerdir" dedi.

SERVETİ 15 MİLYAR DOLAR

188 milyon dolarlık bağışla üniversitede ayrıca 500 kişi kapasiteli bir konser salonu ve 250 kişilik bir oditoryum inşa edilecek. ABD'li Schwarzman daha önce kendi ülkesindeki üniversitelere yaptığı büyük bağışlarla gündeme gelmişti. Schwarzman MIT'ye 350, Yale Üniversitesi'ne ise 150 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu. 72 yaşındaki iş insanının 15 milyar dolarlık serveti bulunuyor.