Black Friday (Kara Cuma) için Türkiye'de de pek çok kampanya düzenleniyor. Türkiye'de firmalar çoğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Birçok marka, alışveriş sitesi yüzde 80' varan indirimler yapıyor. Peki Black Friday 2019 ne zaman? Black Friday nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte Black Friday'a dair detaylar...

BLACK FRIDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve Ingiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

BLACK FRIDAY 2019 NE ZAMAN?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.

BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE KADAR OLUYOR?

Black Friday indirim oranlarını merak ediyorsanız; maalesef bu net bir şekilde açıklanmıyor. Ancak geçmiş yıllara baktığınız zaman elektronikte yapılan indirimlerin kayda değer cinsten olduğunu göreceksiniz. Bütün sezon hiç indirim yapmayan, bunu bir marka politikası olarak gören markalar bile Black Friday’i es geçmeyip %20 -%30 gibi indirimlerle herkesi şaşırtıyor. Online alışveriş siteleri, birçok marka, birçok ürün ve birçok alternatifle Black Friday’i büyük indirimlerle karşılıyor. Tüm yıl devam eden indirimlere ek, inanılmaz fırsatlar Black Friday’de karşınızda! Üstelik bu indirimler sadece 1 gün değil, 1 haftayı kapsayacak şekilde Black Sale Haftası adı altında toplanacak kampanyalarda geçerli olacak. %50’den başlayan %70’e varan, hatta belki bu indirimlere ek sürprizler sizi bekliyor.