Bjelica 2 ismin biletini kesti

Trabzonspor'da Manolis Siopis ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri de durma noktasına geldi. Senelik 700 bin avro maaşı olan Yunan futbolcuya, bordo mavililer ciddi bir ücret artışı yaprak 1 milyon 250 bin avro teklif etmişti.