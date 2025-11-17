Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar, 647. maçına çıkacak! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, 647. maçına çıkacak!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 647'nci müsabakaya çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bizim Çocuklar, 647. maçına çıkacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye, 102 yıllık tarihinde 359'u resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

        Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 893 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.

        Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 646 müsabakanın 560'nı Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​

        HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

        Milliler, 646 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

        Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

        REKLAM

        Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

        MONTELLA YÖNETİMİNDE 29'NCU MAÇ

        Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 29'uncu sınavını İspanya karşısında verecek.

        İtalyan teknik adam yönetiminde 21'i resmi, 7'si özel 28 maça çıkan milliler, 16 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 51 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

        Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:

        Tarih Maç Organizasyon Sonuç
        12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1
        15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0
        18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3
        21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1
        22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0
        26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1
        04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0
        10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1
        18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1
        22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3
        26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2
        02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2
        06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1
        06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0
        09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1
        11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0
        14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4
        16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0
        19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1
        20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1
        23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3
        07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2
        10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0
        04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3
        07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6
        11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6
        14.10.2025 Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4-1
        15.11.2025 Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-0
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Habertürk Anasayfa