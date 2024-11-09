Bitlis'teki taş evlerde sonbahar güzelliği
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaklaşık 300 yıl önce yapılan taş evler, sonbaharın renkleriyle birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu
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Bitlis'in Hizan ilçesinde taş evleriyle ön plana çıkan köy, sonbaharın renklerine büründü.
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İlçeye bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla yılın her dönemi ilgi çekiyor.
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Yamaçta kurulan taş evleri ve doğal yaşamıyla bölgenin tanıtımına da katkı sağlayan köy, sonbaharın renklerine büründü.
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Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonlarının hakim olduğu köy, drone ile görüntülendi.
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