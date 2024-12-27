Bitkisel üretim tarla ürünlerinde azaldı, meyve ve sebze grubunda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, üretim miktarları 2024'te geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5 azaldı, sebzelerde yüzde 5,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,1 arttı.

Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,5 milyon ton, sebzelerde 33,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 28 milyon ton üretim gerçekleşti.

Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 5,5 azalışla 20,8 milyon tona, arpa üretimi yüzde 12 azalarak 8,1 milyon tona, çavdar üretimi yüzde 15,7 azalışla 257 bin tona, yulaf üretimi yüzde 4,9 gerileyerek 390 bin tona, mısır üretimi de 10 gerileyerek 8,1 milyon tona düştü.

Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 7,5 azalarak yaklaşık 39 milyon ton oldu.

Baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 575 bin ton, 279 bin ton ve 405 bin ton oldu. Yumru bitkilerden patates ise yüzde 21,1 artışla 6,9 milyon ton üretildi.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 30,9 artarak 180 bin tona, ayçiçeği üretimi yüzde 0,1 düşüşle 2,2 milyon tona geriledi.

Şeker pancarı üretimi de yüzde 8,9 azalışla 23 milyon ton olarak hesaplandı.