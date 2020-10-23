Türkiye'de üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7,3, sebzelerde yüzde 1,6 artış göstermesi bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumunun bu yıla ilişkin "Bitkisel Üretim 2. Tahmini"ne göre, bitkisel üretim geçen yıla göre artacak.
Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 7,3 artışla yaklaşık 68,5 milyon tona, sebzelerde yüzde 1,6 artarak 31,6 milyon tona, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde de yüzde 7,3 yükselerek 23,9 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl 2019'a göre yüzde 8,2 artarak, yaklaşık 37,2 milyon ton, buğday üretiminin yüzde 7,9 artışla 20,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 9,2 yükselerek 8,3 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 3,2 artarak 320 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 17 artışla yaklaşık 310,2 bin ton olması öngörülüyor.
Yemeklik baklanın yüzde 6,1 azalışla 5,1 bin tona gerilemesi beklenirken, kırmızı mercimeğin yüzde 6,8 artışla 331,2 bin tona, patatesin de yüzde 4,4 yükselişle 5,2 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretiminin yüzde 1,5 azalarak yaklaşık 2,1 milyon tona gerilemesi öngörülürken tütün üretiminin yüzde 11,4 artarak 76 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 10,8 artarak 20 milyon ton olması bekleniyor.
SEBZE ÜRETİMİNDE ARTIŞ OLACAK
Sebze ürünleri alt gruplarındaki üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 1, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde yüzde 1,7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde de yüzde 1,5 artış hesaplandı.
Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,4, kuru soğanda yüzde 3,6, hıyarda yüzde 24,3 artış; karpuzda yüzde 9, kavunda yüzde 3,3, sivri biberde ise yüzde 8,7 azalış tahmin ediliyor.
MEYVE ÜRETİMİNDE DE ARTIŞ OLACAK
Elmada geçen yıla göre yüzde 19,5, şeftalide yüzde 12,3, kirazda yüzde 10,3, çilekte yüzde 25,4, narda yüzde 3,9 artış öngörülüyor.
Turunçgil meyvelerinden mandalinanın üretiminde yüzde 11,5, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığının üretiminde yüzde 248,7 yükseliş bekleniyor.
Bu dönemde ayrıca, incir üretiminde yüzde 3,2, muzda da yüzde 24,2 artış tahmin ediliyor.
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