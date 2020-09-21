Bitiş çizgisinde şaşırtan olay!

İspanya'da düzenlenen 2020 Santander Triatlon yarışında görmeye alışık olmadığı bir olay gerçekleşti. Yarışın son bölümünde 3. sırada giden Britanyalı James Teagle, bir anda virajı şaşırıp kenardaki bariyerlere çarptı. Teagle'ın arkasından gelen İspanyol Diego Mentriga, Britanyalı yarışçıyı geçti. Daha sonra arkasına bakan Mentriga, bitiş çizgisinde rakibini bekledi ve Teagle'ın 3. olmasına izin verdi.

Mentriga ve Teagle arasındaki olay sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.