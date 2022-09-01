Bitcoin yeniden 20.000 doların altını gördü

Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı 'şahin' açıklamalar sonrasında piyasalarda Fed'in eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi güçlendi. Bununla beraber düşen risk iştahı kripto para piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dün Bitcoin 19.600 dolara gerilemesinin ardından yönünü yukarı çevirerek 20.300 doların üzerine tırmanmıştı. Ancak 20.000 dolarlık kritik seviyenin üzerinde kalıcı bir şekilde henüz tutunamadı. TSİ 13.00 itibarıyla dünyanın en büyük kripto parası günlük yüzde 1.4 değer kaybederek 19.960 dolara geriledi.

Ethereum da benzer şekilde yüzde 1.6'lık düşüşle 1.550 dolara düştü. Binance Coin günlük yüzde 3.2 değer kaybederken, Ripple yüzde 2.4, Cardano (ADA) yüzde 2.3, Solana yüzde 3.3, Dogecoin ise yüzde 3 düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 86'sı son 24 saatte değer kaybı yaşadı. .