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Dün El Salvador'da Bitcoin resmi bir ödeme aracı olarak kullanıma girdi. Ancak bu tarihi olaydan çok, akşamüstü yaşanan büyük dalgalanma kripto para piyasasına damgasını vurdu.

Saat 17.000 civarında 51.000 dolar civarında olan Bitcoin 1 saatte 43.200 dolara geriledi. Ardından 47.300 dolara kadar tırmandı ancak akşam saatlerinde yeniden 47.000 doların altına girdi.

Bitcoin bu sabah da 46.750 dolara geriledi. Bugün, dün yaşanan ani çakılma sonrası yatırımcının alacağı pozisyon ya da diğer bir deyişle Bitcoin'e göstereceği güven kripto para piyasasının yakın vadedeki seyri için büyük önem arz ediyor.

Yatırımcılar bu düşüşü El Salvador hükümeti gibi bir alım fırsatı olarak görebilir. Dünyada Bitcoin'i resmi para olarak kullanmaya başlayan ilk ülke olan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele düşüş esnasında dipten 150 Bitcoin daha aldıklarını açıkladı.

TOPLAM SAYI 550'YE ULAŞTI

El Salvador hükümeti daha önce de 400 Bitcoin almıştı. Böylece ellerindeki toplam Bitcoin sayısı 550'ye ulaşmış oldu.

Dün yaşanan sert düşüşün belilrli bir nedeni bulunmuyor. Toplam 25 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip El Salvador'un günlük işlem hacmi 60 milyar doları aşan Bitcoin'in fiyatını teknik olarak çok fazla etkilemesi mümkün değil.

Sebep belirsiz olsa da Nayib Bukele Twitter'dan yaptığı duyuruda Bitcoin'de yaşanan ani çöküşte IMF'nin sorumlu olduğunu ima etti. 150 Bitcoin aldıklarını duyurduğu tweetin ardından attığı ikinci tweette Bukele "İndirim sona eriyor gibi görünüyor. Teşekkürler IMF. Basılı kağıttan milyonlar tasarruf ettik" ifadelerini kullandı.

KARŞI ÇIKMIŞTI

IMF daha önce kripto paraları resmi para olarak kabul eden ülkelerin finansal ve hukuki sorunlar yaşayacağını belirtmişti. Yani El Salvador'un Bitcoin hamlesine karşı çıktı.

El Salvador Başkanı Bukele bu itirazı kişisel algılamış gibi duruyor. Bukele, bir takipçisinin "Bir çok kişi Bukele'nin başarısız olmasını istiyor: IMF, Dünya Bankası, ABD hükümeti, AB, Muhalefet partileri. Ancak başarılı olursa bitcoin projesi tüm El Salvador halkını ayağa kaldıracak. Bu insanların daha fazla acı çekmesini istediğinizi bir hayal edin...." mesajını retweetleyerek IMF'ye karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Bukele'nin bu mesajlarına takipçilerinden büyük destek geldi. Yüzlerce kişi IMF ve ABD'nin Bukele'yi başarısız göstermek için Bitcoin fiyatlarıyla oynadığını iddia etti.