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Haberler Kripto Para Bitcoin ve Ethereum'da 'enflasyon' yükselişi

Kripto paralar ABD verisi sonrası yükseldi

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle Fed'in şubat ayında faiz artırımlarında frene basacağı fiyatlanmaya başladı. Bitcoin 17.900 doların üzerini gördü. Ethereum ise 1.300 doların üzerine tırmandı

Giriş: 14.12.2022 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bitcoin ve Ethereum'da 'enflasyon' yükselişi
Bitcoin'de 'enflasyon' yükselişi
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Dün ABD'de kasım ayında yıllık enflasyonun yüzde 7.1 ile yüzde 7.5'lik beklentinin altında kalmasıyla kripto paralarda yükseliş yaşandı.

Söz konusu veri açıklanmadan önce 17.400 dolar civarında seyreden Bitcoin, dün verinin ardından hızlıca 17.926 dolara kadar çıktı.

Bitcoin bu seviyeden gelen kâr satışlarıyla kazancının bir kısmını geri verse de bugün TSİ 13.20 itibarıyla 17.815 bin dolardan işlem gördü.

Ethereum da benzer şekilde günlük yüzde 3.2 yükselerek 1.321 dolara çıktı. Binance coin günlük yüzde 1.5, Ripple yüzde 1.8 ,Dogecoin yüzde 1.1, Cardano (ADA) yüzde 1.5, Polygon ise yüzde 1.9 değer kazandı.

FED BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİM

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması bugün açıklayacağı faiz kararına yönelik beklentilerde önemli bir değişime yol açmadı. Piyasa bugün Fed'den 50 baz puanlık faiz artırımı beklerken, düne kadar 1 Şubat'taki toplantısında da aynı oranda bir artırıma gideceği fiyatlanıyordu.

Ancak enflasyon verisi sonrasında şubat başında Fed'den 25 baz puanlık bir artırım geleceğine yönelik beklenti güçlendi. Bu da kripto paralarda yükselişi tetikledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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