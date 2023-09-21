Bitcoin Powell ile dalgalandı

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Geleneksel piyaslarda olduğu gibi kripto para piyasasında da gözler dün akşam Fed'in faiz kararına çevrilmişti. Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı.

19 Fed üyesinin 12'si yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gidilmesini beklerken, üyelerin 2024 sonu için fonlama faizi beklentisi yüzde 4.6'dan yüzde 5.1'e yükseldi.

Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell kararın açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında gerekli olduğu taktirde para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğini belirtti. Ekonomik faaliyetin beklentilerden daha güçlü gerçekleştiğini belirten Powell "Daha güçlü ekonomik faaliyet, faizlerle ilgili daha fazla adım atmak gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

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Fed'in beklentilere paralel bir faiz kararı açıklanmasına rağmen hem Fed üyelerinin hem de Başkanının 'şahin' bir duruş sergilemesi gece saatlerinde kripto paralarda satış getirdi.

Faiz kararı öncesi 27.200 dolar civarında seyreden Bitcoin önce 27.300 doların üzerini gördü, Powell'ın konuşmasının başlamasının ardından ise 26.860 dolara düştü.

Bu seviyeden tepki alımlara gelmeye başladı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin 26.985 dolardan işlem gördü.

DOLARDA GÜÇLENME OLUMSUZ ETKİLEDİ

Dolardaki güçlenmenin Bitcoin'de negatif etki yarattığı görüldü. Dolar endeksi faiz kararı öncesi 104.34 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla 105.21'e çıktı. ABD 2 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi de karar sonrasında yüzde 5.20 ile son 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı.