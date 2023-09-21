Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin Powell ile dalgalandı - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin Powell ile dalgalandı

        Fed'in beklentilere paralel faiz kararına rağmen, 'şahin' bir duruş sergilemesi kripto paralarda düşüşe yol açtı. Bitcoin 27.000 doların altına geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitcoin Powell ile dalgalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geleneksel piyaslarda olduğu gibi kripto para piyasasında da gözler dün akşam Fed'in faiz kararına çevrilmişti. Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı.

        19 Fed üyesinin 12'si yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gidilmesini beklerken, üyelerin 2024 sonu için fonlama faizi beklentisi yüzde 4.6'dan yüzde 5.1'e yükseldi.

        Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell kararın açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında gerekli olduğu taktirde para politikasında sıkılaşmanın devam edeceğini belirtti. Ekonomik faaliyetin beklentilerden daha güçlü gerçekleştiğini belirten Powell "Daha güçlü ekonomik faaliyet, faizlerle ilgili daha fazla adım atmak gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Fed'in beklentilere paralel bir faiz kararı açıklanmasına rağmen hem Fed üyelerinin hem de Başkanının 'şahin' bir duruş sergilemesi gece saatlerinde kripto paralarda satış getirdi.

        Faiz kararı öncesi 27.200 dolar civarında seyreden Bitcoin önce 27.300 doların üzerini gördü, Powell'ın konuşmasının başlamasının ardından ise 26.860 dolara düştü.

        Bu seviyeden tepki alımlara gelmeye başladı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin 26.985 dolardan işlem gördü.

        DOLARDA GÜÇLENME OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Dolardaki güçlenmenin Bitcoin'de negatif etki yarattığı görüldü. Dolar endeksi faiz kararı öncesi 104.34 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla 105.21'e çıktı. ABD 2 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi de karar sonrasında yüzde 5.20 ile son 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Habertürk Anasayfa