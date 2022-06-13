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Bitcoin neden düştü? ÇAKILDI! Bugün 13 Haziran Bitcoin fiyatları - CANLI

Geçtiğimiz hafta sonu sert düşüş yaşanan Bitcoin haftanın yeni iş gününde de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kripto para piyasalarını yakından takip edenler ve yatırımcılar heyecan içerisinde "Bitcoin neden düştü?" ve "Ethereum neden düştü?" sorularının cevabını arıyor. İşte bugün yani 13 Haziran Bitocin ve Ethereum fiyatları...

13.06.2022 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bitcoin fiyatları düşüyor! Haftaya sert düşüşle başlayan Bitcoin ve Ehrerum fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrasında ekonomi gündemini özellikle de kripto para piyasalarını yakından takip edenler tarafından yakından izleniyor. Peki, Bitcoin neden düştü? İşte, bugün 13 Haziran Bitcoin fiyatları 

     

  • BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Asya piyasalarının açılmasıyla yeni bir satış dalgası geldi. Sabaha karşı Bitcoin 25.102 dolara gerilemesinin ardından önce 26.000 dolara geri yükseldi. Ardından yeniden 25.200 dolara düştü. Günlük değer kaybı yüzde 7.5'i buldu. Bitcoin böylece Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

    Bitcoin Kasım 2021'de 69.000 doları aşarak tarihi zirvesini görmüştü.

    Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para konumunda bulunan Ethereum ise bugün yüzde 7.8'lik üşüşle 1.325 dolara geriledi. Son düşüşlerle beraber Bitcoin 1 haftada yatırımcısına yüzde 19, Ethereum ise yüzde 29 kaybettirmiş oldu.

    Bugün düşüşler kripto para piyasasına yayılmış durumda. Binance Coin yüzde 6.6, Cardano (ADA) yüzde 9, Ripple yüzde 5.8, Solana yüzde 12.6, Dogecoin ise yüzde 10.2'lik günlük değer kaybı yaşadı.

  • GÖZLER FED'DE OLACAK

    Piyasalarda gözler bu hafta Fed'in faiz kararında olacak. Fed'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekliyor. Tabii faiz kararı kadar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

  • BITCOIN FİYATLARI NE KADAR?

    Bitcoin 13 Haziran saat 09.30'da kaydedilen verilere göre 25 bin 296 liradan işlem görüyor. 

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