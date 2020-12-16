Bitcoin rekora koşuyor

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'ın stratejistleri ABD, Euro bölgesi, Birleşik Krallık ve Japonya'daki emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin varlıklarının yüzde 1.0'ini Bitcoin'e yatırmaları durumunda, Bitcoin'e olan talebin 600 milyar dolar artacağını tahmin ediyor. Bu miktar da mevcut durumda 360 milyar dolar dolayında olan Bitcoin piyasa değerinin neredeyse iki katı yapıyor.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 67 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 1.0 milyar dolarlık artışla 562 milyar dolara, 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık artışla 109 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,017 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,291 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.

KRİPTO PARALAR NE KADAR?

1.Bitcoin yüzde 0.06 düşüşle 19,395.04 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.33 düşüşle 583.55 dolar,

3.XRP yüzde 9.95 düşüşle 0.44 dolar,

4.Tether yüzde 0.08 artışla 1.00 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 3.30 artışla 286.08 dolar,

6.Litecoin yüzde 3.83 düşüşle 80.00 dolar,

7.Chainlink yüzde 3.30 düşüşle 12.41 dolar,

8.Cardano yüzde 4.71 düşüşle 0.15 dolar,

9.Polkadot yüzde 4.44 artışla 5.16 dolar,

10.Binance Coin yüzde 2.52 düşüşle 29.22 dolardan işlem görüyordu.