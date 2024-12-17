Bitcoin'in fiyatı yükselmeye devam ediyor

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,33 artarak 3,74 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de ocakta ikinci başkanlık dönemine başlayacak Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisi ve stratejik petrol rezervine benzer şekilde ABD'de stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağı beklentisiyle son 24 saatte yüzde 2,48’den fazla değer kazandı.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.

Böylece Bitcoin'in fiyatı ilk kez 107 bin doları aşarak 107 bin 780 dolar seviyesine kadar yükseldi. TSİ 11.31 itibarıyla ise 107 bin 191 dolardan işlem gören Bitcoin’in haftalık değer kazancı ise yüzde 10’u aştı.

Buna ek olarak, analistler, büyük merkez bankalarından daha fazla faiz indirimi beklentisinin de Bitcoin fiyatını desteklediğini belirterek, piyasaların ABD Merkez Bankası’dan (Fed) yarın 25 baz puanlık bir indirim daha beklediğini hatırlattı.

ABD'li yazılım şirketi MicroStrategy'nin Bitcoin alması da kripto para biriminin fiyatını destekliyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Michael Saylor'un MicroStrategy'i bir Bitcoin şirketine dönüştürme planları bulunuyor.