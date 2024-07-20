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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'in fiyatı yükseldi - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'in fiyatı yükseldi

        Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, küresel yazılım sorununun kripto para ağlarını etkilememesi üzerine 67 bin doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 01:42 Güncelleme: 20.07.2024 - 01:42
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        Bitcoin'in fiyatı yükseldi
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        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,7’den fazla artarak 2 trilyon 440 milyar dolara yükseldi.

        Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto para ağlarının, siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası yaşanan küresel yazılım sorunundan etkilenmemesinden ve buna bağlı olarak artan yatırımcı güveninden kaynaklandığını belirtiyor.

        Foto: Shutterstock

        TRUMP'A YÖNELİK BEKLENTİLER OLUMLU ETKİLİYOR

        Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına yönelik beklentilerin de kripto para piyasasını olumlu yönde etkilediği ifade ediliyor. Trump, kripto para piyasalarına ilişkin pozitif söylemlerde bulunmuştu.

        Saat 23.00 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 5,9’a yakın artış yaşayan Bitcoin, 67 bin 62 dolar seviyesine çıktı.

        Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,1 değer kazanarak 3 bin 507 dolar seviyesine yükseldi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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