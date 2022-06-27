ABD'de ekonominin soğuduğuna dair görüşün geçen cuma piyasalara hakim olmasıyla Bitcoin 21.000 doların üzerine tırmanmıştı.

Özellikle ABD'de İmalat PMI'ın 57'den 52.4'e gerilediğnini açıklanmasının ardından Fed'in agresif adımlarının törpülenebileceği beklentisi doğdu. Bu durum risk iştahını artırırken kripto paralar yükseliş kaydetti.

Bitcoin yeni haftaya ise hafif düşüşle başladı. Günlük yüzde 0.8'lik değer kaybıyla 21.240 dolara geriledi. Ethereum da yüzde 1.2 düşerek 1.222 dolara çekildi.

Bu sabah itibarıyla kripto paralar genel olarak kararsız bir seyir izlerken DogecoinEde dikkat çekici bir hareket yaşandı. Dogecoin günlük yüzde 11 yükselerek 0.07 dolara çıktı.

Binance Coin yüzde 0.4 düşerken, Ripple yüzde 1.4 değer kaybetti. Cardano'da (ADA) kayıp yüzde 2'yi bulurken Solana haftaya yatay seyirle başladı.