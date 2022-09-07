Bitcoin'de hızlı düşüş

Güçlenen dolar kripto para piyasasında satışlara yol açmaya devam ediyor.
Bitcoin bu sabah itibarıyla 18.700 doların altını test etti. Ardından 18.750 dolara çıktı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki günlük düşüş yüzde 5'i aştı.
Dün ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksinin, ağustosta aylık bazda 0.2 puanlık artışla 56.9 değerine çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydettiği belirtildi. Bu verinin beklenenden olumlu gelmesi Fed'in faiz artırımlarında henüz frene basmak için bir nedeni olmadığı şeklinde yorumlandı.
ABD'de borsalar günü düşüşle tamamladı. Kripto paralarda da buna benzer şekilde düşüşler kaydedildi.
Piaysa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.5 değer kaybederek 1.515 dolara geriledi.
1 TRİLYON DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ
Binance Coin yüzde 6.3 değer kaybederken, Ripple yüzde 5.6, Solana yüzde 5.7, Dogecoin ise yüzde 7 düştü.
Coinmarketcap verilerine göre dün 1 trilyon doları aşan kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 938 milyar dolara geriledi.
'KİLİT DESTEK KIRILDI'
Futurance Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım piyasadaki son gelişmelerle ilgili olarak "Dünya genelindeki enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleşen faiz artırımlarından sonra zayıf bir alım iştahının olduğu günlerin içinde Bitcoin özelinde hacimsel hareketlilik son 24 saatte satıcılı tarafa geçti. Bitcoin, ABD doları karşısında 19.500 dolarlık kilit desteği kırdı. BTC düşüş işaretleri gösteriyor ve 18.000 dolar seviyesine doğru hareket etme riski altında. 21 günlük hareketli kapanış ortalamasının altında işlem görüyor. Ethereum ise güncellemeye 7 gün kala 1.500 dolar desteğine tutunmaya çalışacak" değerlendirmesinde bulundu.
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