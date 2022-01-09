Bitcoin çıkış arayışında

Fed tutanaklarında erken bir faiz artırımının sinyalinin verilmesi hafta içi kripto para piyasasında büyük bir sarsıntıya yol açtı.

Tutanaklar yayımlanmadan önce 46.500 dolar civarında seyreden Bitcoin dün akşam 40.672 dolara geriledi. Gözler psikolojik destek seviyesi 40.000 dolara çevrilmişken tepki alımları geldi.

Bitcoin bu sabah itibarıyla yeniden 41.950 doları gördü. Böylece son 24 saatteki kayıplarını sildi. Bitcoin son 1 haftada ise yüzde 11 değer kaybetti.

Fed tutanaklarının yanında protestolar sebebiyle Kazakistan'daki kripto para madenciliği faaliyetlerinin de durma noktasına gelmesi düşüşte etkili oldu.

Ethereum ise günlük yüzde 2.6 düşüşle 3.140 dolara geriledi.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 84'ü değer kaybı yaşadı.

Bugün yaşanacak fiyat hareketleri hafta içi esen olumsuz rüzgarların yeni haftaya taşınıp taşınmayacağını anlamak açısından önemli bir gösterge olacak