Önceki gün 40.000 dolarlık kritik seviyeyi kıran Bitcoin bu sabah 41.752 dolara kadar yükseldi. Bitcoin 20 Temmuz'da 30.000 doların altını gördü daha sonra 8 yıl sonra ilk kez 10 gün üst üste yükseliş kaydetti.

Bitcoin nisan ortasında 64.863 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı. Ardından Çin'in kripto para madencilerine yönelik denetimlerini sıklaştırması ve bazılarının faaliyetlerini durdurmasıyla düşüşe geçti.

Son günlerde ise Fed'in varlık alım programında kısa vadede değişime gitmeyeceğini açıklaması kripto paralara talebi artırdı. Kripto paralar yüksek seyreden enflasyona sebebiyle getiri arayışına giren yatırımcının ilk uğradığı adreslerden birisi olmaya başladı.

ETHEREUM DA KATILDI

Bitcoi'deki yükseliş tüm kripto para piyasasında olumlu rüzgarlar estirdi. Ethereum da bu sabah 2.607 dolara kadar yükseldi. Ethereum'un haftalık yükselişi de yüzde 20'yi buldu. Bu hafta ayrıca Ripple yüzde 28, Binance Coin yüzde 14, Dogecoin ise yüzde 7 yükseldi.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 88'i dolar bazında haftalık yükselişe imza attı.