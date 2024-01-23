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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 40.000 doların altına geriledi - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin 40.000 doların altına geriledi

        Greyscale'in ETF fonunda yaşanan çıkışlar ve Fed'e yönelik beklentilerdeki değişim kripto paralarda düşüşe yol açtı. Bitcoin yeniden 40.000 doların altına düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:09
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        Bitcoin 40.000 doların altına geriledi
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        Kripto paralarda spot ETF onayına rağmen düşüş yaşanıyor. Bitcoin bugün aralık ayından bu yana ilk kez 40.000 doların altına gerileyerek sabah saatlerinde 39.450 doları gördü.

        TSİ 11.00 itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 3.2'lik gerilemeyle 39.620 dolardan işlem gördü. Ethereum aynı saatlerde yüzde 4.1 değer kaybederek 2.320 dolara geriledi. Binance Coin yüzde 3.1 düşerken Solana yüzde 7.3, Ripple yüzde 2.2, Cardano (ADA) yüzde 4, Dogecoin yüzde 4.3, Avalanche (AVAX) ise yüzde 8.4'lük düşüşler kaydetti.

        Bugünkü düşüşlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değerinde son 1 haftada 110 milyar dolarlık bir düşüş gerileme yaşandı.

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        GREYSCALE SATIŞLARI

        Düşüşlerde kripto varlık yönetim şirketi Greyscale'in satışları etkili oldu. Batık kripto para borsası FTX Greyscale ETF'sinde geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık pay satışı yapmıştı. Söz konusu satış Greyscale'in fonunu SEC onayının ardından spot ETF'ye çevirmesinden sonra geldi. Analistler Greyscale fonunda FTX'in satışının yanında kâr satışlarının da geldiğini ve fondan SEC izninden bugüne kadar 2.8 milyar dolarlık çıkış yaşandığını belirtti.

        FED BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİM

        Greyscale'in satışının yanında Fed'e yönelik beklentilerin de değişmesi kripto paraların düşüşünde etkili oldu. Piyasalar 2023 sonunda Fed'in mart ayında faiz indirimlerine geçmesini bekliyordu. Ancak Fed yetkililerinin ihtiyatlı açıklamaları bu beklentinin ötelenmesine yol açtı. Piyasalarda mart ayında Fed'in indirime gitmesine 1 ay önce yüzde 76 ihtimal verilirken, bugün söz konusu olasılık yüzde 43'e geriledi.

        Bunun sonucu olarak ABD'de Hazine tahvili getirilerinde yükseliş yaşandı. 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi son 2 haftada yüzde 3.98'den yüzde 4.12'ye çıktı. Kripto varlıklarla ters korelasyona sahip olan tahvil getirilerinin yükselmesi Bitcoin'deki düşüşü derinleştirdi.

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