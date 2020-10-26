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Bisikletli Ulaşım Platformu üyeleri, bisiklet kazalarına dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda dün bir araya geldi.

Platform adına basın açıklaması yapan Hande Karaca, pandemi ile birlikte Türkiye genelinde bisiklete ilginin arttığını, bunun da kazaları ve can kayıplarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Son iki yılda 258 bisikletlinin trafikte hayatını kaybettiğini belirten Karaca, kazaların tamamının araç sürücülerinin bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana geldiğine dikkat çekti.

Bu çarpışmalara, ölümlere dur demek için tüm ilgili bakanlık ve kurumlara çağrı yaptıklarını dile getiren Karaca, "Tüm ilgili bakanlık, ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalıdır. Bisiklet için güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmelidir." dedi.

Açıklamanın ardından bisikletliler, Göztepe Parkı'na doğru pedal çevirdi.

İZMİR'DE ZEYNEP ASLAN İÇİN TÖREN

İzmir'in Menemen ilçesinde, 14 Ekim'de antrenman sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan için dün tören düzenlendi.

Zeynep Aslan'ın takım arkadaşları anne Nurten Aslan'a sarılarak destek oldu.

Karşıyaka Demokrasi Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri alınarak düzenlenen törene, bisikletçiler ile Aslan'ın yakınları katıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, Aslan'ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tugay, ilçeye bir veledrom kazandırılması için çalışmalara devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Evladım en verimli çağında aramızdan ayrıldı. Ona çarpan aramızdan birisi. Herkes trafik kurallarına uysun" dedi.

Zeynep Aslan'ın kazada hasar gören bisikletine anne Nurten Aslan karanfil bıraktı.

Bisikletli Ulaşım Platformu adına açıklama yapan Mustafa Karakuş, Türkiye genelinde son 2 yılda 258 bisikletçinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan.

Kazaların tamamının, araç sürücülerinin bisikletlilere arkadan çarpması sonucu meydana geldiğini ileri süren Karakuş, "Aslında bunları kaza olarak nitelendirmek bile mümkün değil. Çünkü birçok kaza, motorlu araç sürücüsünün, en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine karşın yaşanıyor" dedi.

Törenin sonunda anne Nurten Aslan, baba Reşat Aslan ile törene katılanlar, Zeynep Aslan'ın bisikletinin üzerine karanfil bıraktı.

Bisikletçiler, trafikteki bisikletlilere dikkati çekmek için, Karşıyaka'dan Konak Meydanı'na pedal çevirdi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim'de, Kaklıç Mahallesi yakınlarında bisikletiyle antrenman yaptığı sırada Aycan Y'nin kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Zeynep Aslan'ın bisikleti.

Zeynep Aslan için toplanan bisikletliler.