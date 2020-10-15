32 yaşındaki kadın bisikletçi Zeynep Aslan, İzmir'de antrenman yaparken bir kamyonun altında kalarak can verdi.
Zeynep Aslan, daha iki ay önce Bursa'daki "Gran Fondo" yarışında birinci olmuş bir kadın sporcu. O yarışta bisikleti ile verdiği gururlu poz şimdi acı bir hatıra. Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç mahallesi yakınında geçirdiği kaza ise sürücülere ibret, bisiklet ile ilgilenenlere uyarı niteliğinde.
Görgü tanıklarının anlattığına göre tali yoldan çıkan bir kamyon, kendi şeridinde seyir halindeki bisikletçiyi görmedi. Bir çocuk annesi sporcu, bu feci kaza sonucu olay yerinde can verdi. Kazanın olduğu yol iki şeritli ve kamyonların da sıkça geçtiği, yolun nispeten boş olduğu zamanlarda da süratle geçtiği bir yol. Buna karşılık bisiklet sporu ile ilgilenenlerin de kullandığı bir güzergah.
Zeynep Aslan, üzerine gelen kamyondan bir şekilde sıyrılabilseydi atlattığı bu tehlikeden belki kimsenin haberi olmayacaktı. Çünkü bisikletçiler bu tehlikelerden sıyrılıp hayatta kalabildikleri ölçüde bu sporu yapmaya devam ediyor.
O sporculardan biri Gökhan Uzuntaş. 20 yıldır pedal çeviriyor. Kaç kere bir TIR'ın dorsesi ile burun buruna geldiğini, kaç otobüsün omzunu sıyırdığını hatırlamıyor.
Gökhan Uzuntaş ile Zeynep Aslan'ın ölümü üzerine konuştuğumuzda, bisiklet camiası içinde yerini yeni almış sporcunun başarısına dikkat çekerek üzüntüsünü dile getirdi. Antrenman için de yollarda kamyonlarla dip dibe pedal çevirmekten başka bir çare olmadığını belirtti. Çünkü antrenman yapılacak bir veledrom yok. Bisiklet sporu Avrupa'daki kadar ileri bir noktada olmadığı için bisikletçiler, antrenmanları sırasında araçlarıyla kendilerini takip eden ve şeridi güvenli hale getiren ekip desteğine de sahip değiller.
Gökhan Uzuntaş, atlattığı tehlikeleri anlatırken "Artık cambaz olduk" dedi. Sürücülerin bisikleti bir taşıt olarak görmediğini anlatan Gökhan Uzuntaş, asıl tehlikenin bu olduğunu söyledi. Sürücülerin sözlü tacizlerine maruz kaldığını anlatan Uzuntaş, "Kaldırıma çık diyorlar. Üstelik kaldırım yayalar için. Karayolları kanunu açık. Otoban hariç sağ şeridi kullanma hakkına sahip bisikletliler" dedi.
Gökhan Uzuntaş, yollardaki üzücü kazaları da anımsattı. Bu isimlerden biri Barış Asa... 2 Temmuz 2018'de Bursa'da antrenmanını yaptıktan sonra evine dönerken lastiği patladı.
Barış Asa, patlayan lastiğini yol kenarında tamir ettiği sırada hızla üstüne gelen aracın altında kaldı. Bu kazada iki bacağını kaybeden Barış Asa, yaşadıklarını kendi Youtube sayfasında anlattı. Kazadan sonra ise yılmadı sporun içinde yer almaya devam etti.
Barış Asa'nın bu kazasından bir ay kadar sonra yine Bursa'da bir başka bisiklet sporcusu Mustafa Tüysüz, ters yönde seyreden halk otobüsünün kendisine çarpması sonucu uzun süre yaşam mücadelesi verdi. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansımıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!