Mesut Toptan mtoptan@haberturk.com

32 yaşındaki kadın bisikletçi Zeynep Aslan, İzmir'de antrenman yaparken bir kamyonun altında kalarak can verdi.

Zeynep Aslan, daha iki ay önce Bursa'daki "Gran Fondo" yarışında birinci olmuş bir kadın sporcu. O yarışta bisikleti ile verdiği gururlu poz şimdi acı bir hatıra. Çiğli ilçesine bağlı Kaklıç mahallesi yakınında geçirdiği kaza ise sürücülere ibret, bisiklet ile ilgilenenlere uyarı niteliğinde.

Görgü tanıklarının anlattığına göre tali yoldan çıkan bir kamyon, kendi şeridinde seyir halindeki bisikletçiyi görmedi. Bir çocuk annesi sporcu, bu feci kaza sonucu olay yerinde can verdi. Kazanın olduğu yol iki şeritli ve kamyonların da sıkça geçtiği, yolun nispeten boş olduğu zamanlarda da süratle geçtiği bir yol. Buna karşılık bisiklet sporu ile ilgilenenlerin de kullandığı bir güzergah.

Zeynep Aslan, üzerine gelen kamyondan bir şekilde sıyrılabilseydi atlattığı bu tehlikeden belki kimsenin haberi olmayacaktı. Çünkü bisikletçiler bu tehlikelerden sıyrılıp hayatta kalabildikleri ölçüde bu sporu yapmaya devam ediyor.

O sporculardan biri Gökhan Uzuntaş. 20 yıldır pedal çeviriyor. Kaç kere bir TIR'ın dorsesi ile burun buruna geldiğini, kaç otobüsün omzunu sıyırdığını hatırlamıyor.

Gökhan Uzuntaş ile Zeynep Aslan'ın ölümü üzerine konuştuğumuzda, bisiklet camiası içinde yerini yeni almış sporcunun başarısına dikkat çekerek üzüntüsünü dile getirdi. Antrenman için de yollarda kamyonlarla dip dibe pedal çevirmekten başka bir çare olmadığını belirtti. Çünkü antrenman yapılacak bir veledrom yok. Bisiklet sporu Avrupa'daki kadar ileri bir noktada olmadığı için bisikletçiler, antrenmanları sırasında araçlarıyla kendilerini takip eden ve şeridi güvenli hale getiren ekip desteğine de sahip değiller.

Gökhan Uzuntaş

Gökhan Uzuntaş, atlattığı tehlikeleri anlatırken "Artık cambaz olduk" dedi. Sürücülerin bisikleti bir taşıt olarak görmediğini anlatan Gökhan Uzuntaş, asıl tehlikenin bu olduğunu söyledi. Sürücülerin sözlü tacizlerine maruz kaldığını anlatan Uzuntaş, "Kaldırıma çık diyorlar. Üstelik kaldırım yayalar için. Karayolları kanunu açık. Otoban hariç sağ şeridi kullanma hakkına sahip bisikletliler" dedi.

Gökhan Uzuntaş, yollardaki üzücü kazaları da anımsattı. Bu isimlerden biri Barış Asa... 2 Temmuz 2018'de Bursa'da antrenmanını yaptıktan sonra evine dönerken lastiği patladı.

Barış Asa, patlayan lastiğini yol kenarında tamir ettiği sırada hızla üstüne gelen aracın altında kaldı. Bu kazada iki bacağını kaybeden Barış Asa, yaşadıklarını kendi Youtube sayfasında anlattı. Kazadan sonra ise yılmadı sporun içinde yer almaya devam etti.

Barış Asa'nın bu kazasından bir ay kadar sonra yine Bursa'da bir başka bisiklet sporcusu Mustafa Tüysüz, ters yönde seyreden halk otobüsünün kendisine çarpması sonucu uzun süre yaşam mücadelesi verdi. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansımıştı.