Bisikletiyle işe giden Ayser Hemşire kaza kurbanı oldu!

DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi.

Bisikletiyle işe giden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan hemşire Ayser Büyükyıldız'a plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet çarptı.